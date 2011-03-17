Антонов» придбав 50% у статутному капіталі «ОАК - Цивільні літаки»

Москва. ВАТ «Об`єднана авіабудівна корпорація» (ВАТ «ОАК») і Державний авіабудівний концерн «Антонов» (ДАК «Антонов») сьогодні уклали договір купівлі-продажу частки у розмірі 50% у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю компанія «Управляюча компанія ОАК - Цивільні літаки», на базі якого після проходження необхідних корпоративних процедур буде створено спільне російсько-українське підприємство «ОАК-Антонов».

Як повідомили УНІАН у прес-службі ОАК, договір підписали президент корпорації Михайло ПОГОСЯН і генеральний директор ДАК «Антонов» Василь БЕЛІНСЬКИЙ.

Наголошується, що цей важливий крок у процесі створення спільного підприємства став можливий після того, як сторони одержали всі необхідні дозволи від органів державної влади Росії і України.

М.ПОГОСЯН висловив упевненість, що співпраця авіаційної промисловості Росії і України розвиватиметься на паритетних і взаємовигідних засадах. «Створення російсько-українського підприємства дозволить нам створити майданчик, який консолідує промислові ресурси двох країн для більш ефективної реалізації спільних проектів у галузі авіабудування», - сказав президент ВАТ «ОАК».

Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня 2010 р. в Києві було підписано угоду про створення російсько-українського спільного підприємства ТОВ «ОАК - Антонов» між російською «Об`єднаною авіабудівною корпорацією і українським Державним авіабудівним концерном «Антонов». Воно займатиметься питаннями координації діяльності підприємств концерну «Антонов» і ВАТ «Об`єднана авіабудівна корпорація» в напрямах закупівлі комплектуючих, виробництва, маркетингу і продажу, а також післяпродажного обслуговування спільної продукції та створення нових модифікацій літаків «Антонов».

У спільному підприємстві на основі товариства з обмеженою відповідальністю компанія «Управляюча компанія ОАК – Цивільні літаки» (ТОВ «УК «ОАК–ЦЛ»), ВАТ «ОАК» і ДАК «Антонов» володітимуть по 50% від величини статутного капіталу.

До програм, над якими працюватиме СП, відносяться: подальший розвиток проектів регіональних реактивних літаків нового покоління Ан-148 і Ан-158, пасажирського турбогвинтового Ан-140, військово-транспортного літака короткого зльоту і посадки Ан-70, відновлення виробництва нових варіантів транспортного Ан-124-100 «Руслан».

11 лютого ц.р. голова правління ДАК «Антонов» Дмитро КІВА повідомив, що спільне підприємство у складі українського Державного авіабудівного концерну «Антонов» і Об`єднаної авіаційної корпорації Росії (ОАК) може почати роботу вже в березні цього року.

Довідка УНІАН. До складу ДАК «Антонов» входять державне підприємство «Антонов», Харківське державне авіаційне виробниче підприємство і Київський авіаремонтний завод 410 цивільній авіації.

До складу ОАК входять АХК “Сухой”, зовнішньоекономічне об`єднання "Авіаекспорт", лізингова компанія "Іллюшин Фінанс", НПК "Іркут", Комсомольське-на-Амурі авіаційне об`єднання ім Ю.О.Гагаріна, міждержавна авіабудівна компанія "Іллюшин", Нижньогородський авіабудівний завод "Сокіл", Новосибірське авіаційне виробниче об`єднання ім. Чкалова, ВАТ "Туполев", Фінансова лізингова компанія, ВАТ "ВАСО" та інші.