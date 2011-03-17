Пряме авіасполучення між Харковом і Львовом може розпочатися наприкінці року

Пряме авіаційне сполучення між Харковом і Львовом може розпочатися наприкінці поточного року.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це сказав на прес-конференції голова Львівської облдержадміністрації Михайло ЦИМБАЛЮК.

За його словами, Харківська і Львівська область починають активну співпрацю у різних сферах, і налагодження прямого авіасполучення є одним зі шляхів активізувати партнерські відносини.

«Ми знаємо, що в Харкові є прекрасний новий термінал. У листопаді-грудні цього року, коли ми закінчимо роботи у своєму аеропорті, ми відкриємо прямий авіарейс «Харків - Львів». Дуже важко їхати понад 20 годин потягом. Іноді це заважає нашій співпраці», - сказав М.ЦИМБАЛЮК.

Крім того, зазначив він, згідно з двосторонніми домовленостями між Львівською та Харківською областями, відбудеться підписання угоди про співпрацю між Золочівським районом Харківської області та Золочівським районом Львівської області, а також планується організувати обмін студентами між двома регіонами.