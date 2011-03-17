У Житомирі до 1,5 грн. подорожчав проїзд в електротранспорті

У Житомирі на 50 коп. - до 1,5 грн. - подорожчав проїзд в тролейбусах та трамваях.

Як передає кореспондент УНІАН, затверджено на черговому засіданні Житомирського міськвиконкому рішення набрало чинності сьогодні.

Коментуючи на прохання журналістів ситуацію, Житомирський міський голова Володимир ДЕБОЙ, сказав, що "насправді собівартість проїзду одного пасажира у тролейбусі чи трамваї коштує 1 грн. 62 коп.". При цьому він уточнив, що це підтверджено Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Вартість проїзного квитка для громадян на один і на два види транспорту не змінилася і залишається на рівні 120 грн. та 130 грн. відповідно.

Водночас дещо подорожчали студентські та учнівські проїзні квитки. Студентські квитки коштують 60 грн. на один та 65 грн. - на два види транспорту, учнівські відповідно - 30 грн. та 32,5 гривень.

Востаннє ціни на квитки в електротранспорті у Житомирі підвищувалися у липні 2009 року.