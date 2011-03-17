Toyota призупинила виробництво автомобілів у Японії до 22 березня

Японський автогігант Toyota Motor Corp. вирішив продовжити призупинення виробництва автомобілів на заводах компанії і дочірніх компаній в Японії, принаймні, до 22 березня 2011 року.

Про це сказано в повідомленні компанії, переданому агентству УНІАН.

У повідомленні наголошують, що 17 березня компанія Toyota Motor планує відновити на підприємствах в Японії виробництво запасних частин для технічного обслуговування автомобілів. Виробництво буде відновлено на 7-ми заводах, розташованих в центральній частині країни.

Крім того, 21 березня 2011 Toyota Motor також планує відновити виробництво автокомплектуючих для підтримки виробничого циклу на підприємствах Toyota Motor за межами Японії.

Як повідомляв УНІАН, раніше Toyota, а також інші японські автовиробники (Nissan, Honda, Subaru і Mitsubishi Motors), призупинили роботу своїх заводів через серії землетрусів і цунамі.

У понеділок, 14 березня, керівництво Toyota Motors вирішило не відновлювати роботу трьох виробництв, потім робота всіх заводів компанії в країні була зупинена, принаймні, до середи.

За підрахунками дослідницької організації IHS Automotive, припинення діяльності японської компанії може спричинити скорочення виробництва приблизно на 40 тисяч автомобілів.

Землетрус магнітудою 9 балів стався в Японії 11 березня, він викликав цунамі заввишки більше десяти метрів. Епіцентр землетрусу знаходився в 373 кілометрах на північний схід від Токіо, його вогнище залягало на глибині 24 кілометри. Незабаром у тому ж районі сталося ще кілька потужних підземних поштовхів магнітудою понад 6 балів.