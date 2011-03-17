Одеська залізниця готова до переходу на літній час.

Про це повідомляється на сайті «Укрзалізниці».

В «Укрзалізниці» нагадують, що 27 березня о 3:00 на всій території України буде переведено годинникову стрілку на 1 годину вперед. «При цьому пасажирські і приміські поїзди, які в цей час перебуватимуть в дорозі, продовжать рухатися зі збереженням усіх зупинок, вживаючи заходи для скорочення запізнень. Пасажирські поїзди далекого проходження, які курсуватимуть в ніч з 27 на 28 березня і на момент переведення стрілки годинника перебуватимуть в дорозі, в кінцевий пункт прибудуть за скоректованим часом», - говориться в повідомленні.

З 4:00 27 березня пасажирські поїзди далекого і приміського сполучення, а також вантажні поїзди відправлятимуться за діючим графіком відповідно до «літнього» часу. У поїздах і на вокзалах забезпечено своєчасне інформування пасажирів про зміни розкладу руху поїздів на період переведення годинникової стрілки. Одеська залізниця закликає пасажирів бути уважними і планувати свої поїздки з урахуванням зміни часу.