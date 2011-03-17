Одеська залізниця встановила нові тарифи на проїзд у приміських електричках

На Одеській залізниці в 2011 році оплата проїзду пасажирів у поїздах приміського сполучення здійснюватиметься за новими тарифами. Про це повідомляється в прес-релізі, розміщеному на сайті «Укрзалізниці».

Згідно з прес-релізом, Одеська залізниця узгодила нові тарифи з облдержадміністраціями Одеської, Черкаської, Кіровоградської, Херсонської і Миколаївської областей. Тарифи визначаються залежно від відстані згідно з Правилами перевезень пасажирів.

Як відзначають в «Укрзалізниіе», причиною перегляду тарифів стало систематичне зростання цін на енергоносії, подорожчання матеріалів тощо, оскільки високий рівень збитковості приміських перевезень не дає можливості залізничникам в повному обсягу виконувати оновлення рухомого складу, підвищувати комфортність і якість обслуговування пасажирів.

«Питання про перегляд тарифів на приміські пасажирські перевезення з метою їх подальшого підвищення одеські залізничники не порушували перед облдержадміністраціями з 2009 року. Проте критична ситуація з компенсаційними виплатами за перевезення пільговиків (за 2010 рік Одеською залізницею перевезено майже 3,3 млн. пасажирів пільгових категорій на суму 27,2 млн. грн., а одержано лише 14,7 млн. грн., тобто 54%) зумовило це підвищення тарифів», - наголошується в прес-релізі.

Тепер вартість повного квитка в поїздах приміського сполучення Одеської залізниці встановлена від 2,70 грн. до 20 грн. залежно від дальності поїздки. Проїзд для дітей віком від 6 до 14 років, як і раніше, становитиме 75% від вартості проїзду дорослого пасажира, а студенти так само користуватимуться 50% пільгами.

Вартість проїзду пасажирів у поїздах приміського сполучення зросте за всіма дирекціями залізничних перевезень Одеської залізниці. Тарифи збільшено в січні-лютому 2011 року по відношенню до існуючих, на 20% у межах Херсонської, на 35% - у межах Шевченківської і Знам’янської дирекцій залізничних перевезень, а з 1 квітня 2011 року на 18% - у межах Одеської дирекції.

В «Укрзалізниці» повідомляють, що зважаючи на велике соціальне значення залізничних приміських перевезень для малозабезпечених верств населення, запропонована вартість проїзду становитиме в середньому 34% вартості проїзду автомобільним транспортом.