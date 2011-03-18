Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування талона до посвідчення водія та вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 295 із 395 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону України "Про дорожній рух". Внесено зміну до частини 9 статті 15 Закону України "Про дорожній рух", згідно з якою право на керування транспортними засобами відповідної категорії підтверджується лише посвідченням водія транспортного засобу з установленим терміном дії.

Таким чином, ВР скасувала талон до посвідчення водія транспортного засобу. В прикінцевих положеннях до закону зазначається, що закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Кабінет міністрів України в місячний строк з дня опублікування цього закону має привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим законом, забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим законом.