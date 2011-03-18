Наступне засідання українсько-російської демаркаційної комісії буде у травні

Москва. Проведення третього засідання спільної українсько-російської демаркаційної комісії намічено на травень в Москві.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації і преси Міністерства закордонних справ РФ.

«Наступне засідання Спільної комісії намічено на травень ц.р. у Москві», - зазначається у повідомленні МЗС РФ.

У повідомленні наголошується, що 15-17 березня у Харкові відбулося друге засідання Спільної російсько-української демаркаційної комісії, створеної відповідно до Угоди між Російською Федерацією і Україною про демаркацію російсько-українського державного кордону від 17 травня 2010 року.

У МЗС РФ повідомили, що на засіданні Комісії були розглянуті матеріали і документи, необхідні для проведення демаркаційних робіт.

Як повідомляв УНІАН, українську делегацію на засіданні в Харкові очолює посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Леонід ОСАВОЛЮК, російську - головний радник Міністерства закордонних справ Росії Олександр ВАВІЛОВ. Від Харківської облдержадміністрації у засіданні бере участь заступник голови - керівник апарату ОДА Василь ХОМА.

Також у роботі комісії брали участь представники міністерств закордонних справ, юстиції, оборони Російської Федерації і України, представники прикордонних служб та інших державних органів обох сторін.