З Японії евакуйовано 137 українців

Близько опівночі в міжнародний аеропорт «Бориспіль» із Японії прибув літак із евакуйованими 137 українцями.

В основному на борту були жінки та діти. Деякі бажаючі повернутися на батьківщину не встигли дістатися до аеропорту в Токіо, повідомляє «Комсомольская правда в Украине».

Одна з евакуйованих, аспірантка Токійського аграрного університету Олена ШПАК розповіла, що в багатьох регіонах країни не вистачає води, продовольства й бензину.

«На руки людям видають не більше пляшки води на день і 10 літрів бензину, - повідомила О.ШПАК. – Не вистачає хліба, рису й локшини. Здивувало, що авіакомпанії в 2-2,5 раза підняли ціни на квитки. Але, навіть незважаючи на це, з Японії вилітає дуже багато іноземців».

У МЗС України говорять, що, можливо, незабаром до Японії вилетить ще один літак для евакуації українців. Списки бажаючих зараз складають у Посольстві України.