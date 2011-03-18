«Мрія» доставить робототехніку з Франції до Японії для ліквідації наслідків аварії на АЕС

Найбільший у світі транспортний літак Ан-225 «Мрія» авіакомпанії «Авіалінії Антонова» (Київ) забезпечить транспортування робототехніки з Франції до Японії для проведення робіт із ліквідації наслідків аварії на АЕС «Фукусіма-1».

Про це УНІАН повідомив представник прес-служби ДП «Антонов».

За словами співрозмовника агентства, переліт із Франції до Токіо буде здійснено в неділю.

Нагадаємо, літак «Мрія» є абсолютним світовим рекордсменом – на його рахунку рекорд із перевезення максимального комерційного вантажу 247 тонн, максимального комерційного моновантажу 187,6 тонн і абсолютний рекорд вантажопідйомності – 253,8 тонни. На рахунку літака Ан-225 «Мрія» понад 240 світових авіаційних рекордів.

Крім того, як літак, що піднявся в повітря з максимальною вагою (злітна вага 640,860 тонн) і на якому встановлено найбільше число авіарекордів, Ан-225 «Мрія» занесено в Книгу рекордів Гіннесса.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Авіалінії Антонова» створена в 1990 році. Парк компанії налічує 7 літаків Ан-124 «Руслан» (вантажопідйомністю до 120 тонн), 1 транспортний літак Ан-225 «Мрія» (250 тонн), 1 – Ан-22 «Антей» (55 тонн) та ін.