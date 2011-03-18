Список найбільш відвідуваних інтернет-ресурсів в Україні знову очолив Google

Список 25 найбільш відвідуваних інтернет-ресурсів (доменів) в Україні у лютому 2011 року, як і у січні, очолив Google.

Про це УНІАН повідомили в інтернет-асоціації України (ІнАУ).

Згідно з повідомленням, рейтинг найбільш відвідуваних ресурсів складений за даними дослідження компанії InMind, яке здійснювалося на замовлення ІнАУ.

За даними дослідження, середнє значення денної частки аудиторії за лютий (середньоденної частки) Google становило 62,67% відвідувачів. Далі в рейтингу розташувалися домени: vkontakte (середньоденна частка – 58,35%), mail.ru (47,4%), yandex (37,34%), odnoklassniki (28,4%), facebook.com (25,43%). У решти доменів середньоденна частка становила менше 20%.

Лідирує Google і в рейтингу доменів, що ранжирувані за охопленням користувачів (часткою людей серед цільової аудиторії, які відвідували ресурс, принаймні, один раз за лютий). На частку цього ресурсу припало 88,38% користувачів. На другому місці в цьому рейтингу домен mail.ru (84,99%), далі слідують: vkontakte (84,81%), yandex (75,85%), youtube.com (69,54%), facebook.com (66,75%) і wikipedia.org (66%). У решти інтернет-ресурсів охоплення становить менш як 50% аудиторії.

Слід враховувати, що в дослідженні ресурси google.com.ua, google.com, google.ru і інші були об`єднані в ресурс Google. Також були об`єднані: Yandex.ua, yandex.ru, ya.ru – в Yandex; Odnoklassniki.ru, odnoklassniki.ua – в Odnoklassniki; Vkontakte.ru, vk.ru – в Vkontakte.

Довідка УНІАН. Інтернет-асоціація України (ІнАУ) створена у листопаді 2000 року з метою консолідації зусиль всіх зацікавлених сторін в розвитку Інтернету в Україні. Асоціація об`єднує понад ста компаній: найбільших провайдерів, операторів зв`язку, реєстраторів доменних імен, виробників устаткування, виставкові, видавничі і інші компанії, що мають безпосереднє відношення до українського сегменту Інтернету.

Проект дослідження української аудиторії Інтернету запущений ІнАУ на початку 2010 року.

InMind – дослідницьке агентство повного циклу, представник міжнародної мережі Factum Group в Україні. InMind надає повний спектр послуг у галузі маркетингових досліджень і консалтингу: кількісні і якісні дослідження ринку, споживачів, продукту, медіа, а також інноваційний аналіз і дослідницький аудит.