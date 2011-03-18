ЄС і Бразилія парафували угоду про лібералізацію авіаперевезень

Брюссель. Європейський Союз і Бразилія сьогодні парафували угоду про співпрацю у сфері авіаційних перевезень.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Єврокомісії.

«Чого ми досягли сьогодні з Бразилією – угоди, яка відкриє ринок авіаперевезень між ЄС і Бразилією. Це приведе до додаткових вигод для бізнесменів, мандрівників, авіаційної промисловості і в цілому економіки ЄС і Бразилії», – сказав віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання транспорту, Сиїм КАЛЛАС.

Угода, зокрема, передбачає, що всі авіакомпанії ЄС зможуть літати до будь-якого аеропорту Бразилії з будь-якого аеропорту Європи без обмежень щодо маршрутів, ціни або кількості вильотів на тиждень.

Сторони також домовилися співробітничати в області безпеки, застосування антимонопольного законодавства, управління польотами, захисту прав споживачів.

ЄС і Бразилія вели переговори щодо угоди про «вільне небо» з 2007 року.

За оцінками фахівців, завдяки новій угоді, тільки в перший рік його застосування потенційний рівень перевезень пасажирів може зрости на 335 тис. осіб.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні ЄС має угоди про співпрацю у сфері авіаційних послуг зі США, Канадою, Швейцарією, Марокко, країнами Західних Балкан, Грузією і Йорданією.