Росія блокує передачу «чорних скриньок» Ту-154 Польщі – Rzeczpospolita

Варшава. Російська прокуратура ігнорує запити польських слідчих про передачу „чорних скриньок” польського урядового літака Ту-154, який розбився під Смоленськом у квітні минулого року.

Про це пише польська газета Rzeczpospolita, зауважуючи, що без доступу до оригіналів записів експерти не можуть завершити дослідження автентичності раніше оприлюднених розмов в кабіні пілотів.

Газета відзначає, що польські слідчі звернулися до росіян з проханням надати „чорні скриньки” ще в день катастрофи 10 квітня 2010 року, але російська сторона до сих пір їх не передала.

Спочатку російські прокурори пояснювали відмову тим, що скриньки знаходяться в Міждержавній авіаційній комісії (МАК), яка, однак, в січні завершила своє розслідування.

За даними газети, росіяни не відповіли на запит польських прокурорів з січня цього року та не відреагували на звернення генерального прокурора Польщі Анджея СЕРЕМЕТИ до керівництва російської прокуратури минулого тижня.

„Ми не маємо жодної позиції російської сторони в цьому питанні”, – сказав виданню Марчін МАКС’ЯН з головної військової прокуратури.

„Неможливість дослідження оригіналів блокує представлення кінцевої експертизи”, - сказав прес-секретар генерального прокурора Матеуш МАРТИНЮК.

Rzeczpospolita відзначає, що польські слідчі, які на початку просили повернути оригінали чорних скриньок, пізніше просили хоча б про можливість „позичити” їх на 60 днів, а в останньому запиті – допустити експертів до дослідження скриньок.

„Мова про те, аби перевірити, чи запис є повний та чи ніхто ним не маніпулював”, - сказав газеті колишній міністр юстиції Збігнєв ЦВЯКАЛЬСЬКИЙ.

„Легше поставити під сумнів доказ, якщо він не базується на оригінальному документі. Так само тут, копії, якими володіють польські експерти, це не те саме, що оригінали”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, контрольований російськими властями МАК у січні несподівано для поляків оприлюднив кінцевий звіт причин Смоленської катастрофи, в якому усю вину за трагедію поклав на пілотів, які нібито нібито під тиском високопосадовців намагалися посадити літак "будь-якою ціною”.

Польські експерти вважають, що пілоти не намагалися посадити літак, а – з поки не вияснених причин – не встигли відійти на так зване "друге коло".

Довідка УНІАН. Стенограма розмов в кабіні пілотів, яку передали російські експерти полякам та яка була оприлюднена в червні польськими властями, не містила записів про те, що командир екіпажу ТУ-154 Аркадіуш Протасюк на висоті прийняття рішення 100 метрів дав наказ: „відходимо на друге коло”.

Там також не було записів про те, що пілоти знали про яр перед злітно-посадочною смугою, незнання про котрий, на думку низки експертів, міг стати однією із причин трагедії.

Нові записи полякам вдалося відчитати із копій записів „чорних скриньок” ТУ-154, які вони отримали від росіян.