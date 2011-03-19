У неділю пройдуть дощі зі снігом у західних і північних областях України та на Вінниччині

У неділю, 20 березня, за прогнозами синоптиків західних, північних областях України та на Вінниччині очікуються невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу, вночі та вранці місцями туман, на решті території без істотних опадів.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі у західних та північних областях від 3° тепла до 2° морозу, на решті території 1-6° морозу, у східних областях та на Сумщині 5-10° морозу; вдень в Україні 2-7° тепла, у південній частині та на Закарпатті 5-10° тепла.

У Києві та області місцями будуть невеликі опади. Вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с. Температура по області вночі у від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла. По м. Києву температура вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.