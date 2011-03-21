Колесников повідомив, що новим очільником «Укрзалізниці» призначено Козака

Новим головою "Укрзалізниці" призначений Володимир КОЗАК.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу віце-прем'єр-міністр - міністр інфраструктури Борис КОЛЄСНІКОВ.

Відповідаючи на питання журналістів чи був звільнений генеральний директор "Укрзалізниці" Михайло КОСТЮК, Б.КОЛЄСНІКОВ сказав: "У п'ятницю він (М.КОСТЮК - УНІАН) написав заяву, і його звільнили. Призначили Володимира КОЗАКА. Сьогодні його вже представили (колективу "Укрзалізниці" - УНІАН)".