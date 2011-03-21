Колесников: за три роки треба довести продаж залізничних білетів через Інтернет до 60%

Віце-прем'єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНИКОВ вважає необхідним впродовж трьох років довести продаж залізничних квитків через інтернет до 60%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам на брифінгу.

"Ми хочемо за три роки до 60% довести продаж квитків в Інтернеті", - сказав Б.КОЛЕСНИКОВ.

Довідка УНІАН. Перший етап програми бронювання місць через інтернет з подальшим оформленням квитка в касі "Укрзалізниця" впровадила 22 грудня 2008 року.

Другий етап програми, коли пасажир може сплатити через інтернет повну вартість проїзду і послугу замовлення, впровадили 30 березня 2009 року. Після оплати пасажир отримує унікальний цифровий код, після пред'явлення якого він оформляє квиток у будь-якій касі "Укрзалізниці" у будь-який день до відправлення свого потягу.

Восени 2010 року почався третій етап програми в експериментальному режимі. З 20 жовтня в потязі №165/166 "Дніпропетровськ-Київ" у п'яти вагонах посадковий документ прочитує провідник за допомогою спеціального пристрою по штрих-коду на електронному квитку, який пасажир самостійно може роздрукувати на звичайному папері після оплати через інтернет.