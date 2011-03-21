Кабмін проведе торги з розміщення торгових комплексів на Дарницькому вокзалі

Кабінет Міністрів України має намір провести торги з розміщення на території Дарницького вокзалу Києва торгових комплексів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу віце-прем'єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНИКОВ.

"Частина Дарницького вокзалу, яка у розпорядженні залізниці, буде модернізована. 80% від Дарницького вокзалу ми плануємо влаштувати публічні торги і продати під багатофункціональні комплекси, гіпермакети, торгові центри", - сказав Б.КОЛЕСНИКОВ.

При цьому він зазначив, що раніше були плани зробити Дарницький вокзал основним у Києві, проте це було б незручно для пасажирів. "Дарницький вокзал, по суті, є районним вокзалом", - додав віце-прем'єр.