У портах Криму об’єм переробки вантажів скоротився на 16%

У морських портах Автономної Республіки Крим у січні-лютому 2011 року об'єм переробки вантажів скоротився на 16,3% порівняно з аналогічним періодом 2010 року і склав 1 млн. 800,7 тис. тонн, з яких майже 63% склали суховантажі.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

Згідно з повідомленням, понад половину усіх перероблених вантажів складають вантажі, що відправляють на експорт. Порівняно з січнем-лютим 2010 р. об'єм перевалки таких вантажів зменшився на 21,9%. Також значно скоротилися об'єми обробки вантажів внутрішнього сполучення - на 45,1%, транзитних вантажів - на 2,7%. Водночас, на 3,2% збільшилися об'єми перевалки імпортних вантажів.

Обробку в портах автономії у січні-лютому 2011 року пройшли 279 суден, що на 47,7% менше, ніж за січень-лютий 2010 р. Із загальної кількості суден, на які здійснено навантаження або розвантаження вантажів, 78,9% складають судна іноземних власників і фрахтувальників.

Як повідомляв УНІАН, об'єм переробки вантажів у морських портах Криму в січні 2011 року порівняно з січнем 2010 р. скоротився на 13,3% і склав 924,9 тис. тонн.

У 2010 році порівняно з 2009 роком об'єм переробки вантажів у морських портах Криму збільшився на 3,2% і склав 12,5 млн. тонн.