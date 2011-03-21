Портал EX.UA заявляє про розширення співпраці із правовласниками

Інтернет-портал EX.UA заявляє про започаткування широкої співпраці із правовласниками музичних та кінотворів з метою забезпечення легальних засад розповсюдження такої продукції.

Про це заявив представник адміністрації порталу Юріс ПІСКОВИЙ сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“Ми розпочинаємо активно співпрацювати із правовласниками. Останні, у свою чергу, також виявляють зацікавленість і вбачають великі перспективи і можливості Інтернету”, - сказав Ю.ПІСКОВИЙ.

Він уточнив, що йдеться про укладання у найближчій перспективі договорів із власниками музичних та кінотворів для легального розміщення такого контенту на порталі з метою подальшого розповсюдження, у тому числі й через продаж на засадах передплати з боку користувачів.

“Портал розпочинає закупівлю контенту. У нас на розгляді близько 40 таких договорів”, - сказав Ю.ПІСКОВИЙ.

Керівник порталу EX.UA уточнив, що плата за передплату буде відносно невеликою – близько одного долара на місяць.

“На наше переконання, перемогти піратство можна лише через пропонування максимуму продукту за ціну, яку виставляє безпосередній виробник, а не ринок посередників, який на цьому заробляє. Аудиторія велика і здатна компенсувати виробникам контенту їхні затрати”, - зазначив Ю.ПІСКОВИЙ.