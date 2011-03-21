На ПЗЗ з початку року попередили 31 випадок розкрадання майна

Працівники воєнізованої охорони Південно-Західної залізниці спільно зі співробітниками транспортної міліції з початку року виявили і попередили 31 випадок крадіжки майна магістралі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ПЗЗ, на сьогодні зафіксовано 56 випадків розкрадання майна та матеріальних цінностей. Зокрема, найбільшим попитом користуються елементи верхньої будови залізничних колій, засобів сигналізації та зв`язку, деталі та вузли рухомого складу.

Для попередження злочинів працівниками Південно-Західної залізниці постійно здійснюються спеціальні рейди на об`єктах залізничного транспорту і проводиться роз`яснювально-профілактична робота серед населення.