На ПЗЗ з початку року попередили 31 випадок розкрадання майна
16:16, 21 березня 2011Транспорт/Звя'зок
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Працівники воєнізованої охорони Південно-Західної залізниці спільно зі співробітниками транспортної міліції з початку року виявили і попередили 31 випадок крадіжки майна магістралі.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ПЗЗ, на сьогодні зафіксовано 56 випадків розкрадання майна та матеріальних цінностей. Зокрема, найбільшим попитом користуються елементи верхньої будови залізничних колій, засобів сигналізації та зв`язку, деталі та вузли рухомого складу.
Для попередження злочинів працівниками Південно-Західної залізниці постійно здійснюються спеціальні рейди на об`єктах залізничного транспорту і проводиться роз`яснювально-профілактична робота серед населення.
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