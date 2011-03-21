У Сумській області обмежено рух великотоннажного транспорту

У Сумській області, згідно з наказом начальника Служби автомобільних доріг в області, з 20 березня по 20 квітня 2011 обмежується рух транспортних засобів із навантаженням на вісь понад 7 тонн на всій мережі доріг місцевого значення.

Як повідомили УНІАН у облавтодорі, мета заходу - запобігти руйнуванню дорожнього покриття у весняний період.

Дане обмеження не стосується пасажирського транспорту, аварійних служб, транспортних засобів, задіяних для перевезення сільгосппродукції, вугілля, дров, скрапленого газу, паливно-мастильних матеріалів, сільгосптехніки та запчастин.