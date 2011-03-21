Доходи підприємств галузі зв'язку зросли до 7,7 млрд. грн.

Доходи підприємств галузі зв`язку України від наданих послуг у січні-лютому 2011 року зросли на 0,9%, порівняно з січнем-лютим 2010 року й становили 7 млрд. 666,9 млн. грн. (із ПДВ).

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За вказаний період доходи підприємств галузі від наданих послуг населенню становили 2 млрд. 942,6 млн. грн., що на 3,8% більше, ніж за аналогічний період 2010 року.

Лідерами за доходами в галузі в січні-лютому 2011 року є оператори стільникового мобільного зв`язку – їхні доходи в січні-лютому 2011 року становили 4 млрд. 584,3 млн. грн. (падіння – 1,3%), із них 1 млрд. 468,7 млн. грн. отримано за послуги стільникового мобільного зв`язку, надані населенню (зростання – 4,6%).

На другій позиції в галузевому рейтингу за обсягами доходів за звітний період знаходиться комп`ютерний зв`язок. Обсяг доходів від послуг за результатами січня-лютого 2011 року зріс на 19,7% і становив 752,4 млн. грн., із них 436,1 млн. грн. становили доходи від послуг населенню (зростання на 32,7%). При цьому доходи підприємств зв`язку, отримані в цьому виді зв`язку лише від послуг доступу в Інтернет, становили 684,5 млн. грн. (зростання – 22,9%), із них 435 млн. грн. – населенню (зростання – 32,8%).

Обсяг доходів від послуг місцевого телефонного зв`язку за звітний період становив 694,5 млн. грн. При цьому обсяг доходів від послуг місцевого міського телефонного зв`язку становив 649,1 млн. грн. (із них населенню – 424,9 млн. грн.), що на 2,9% менше (для населення – також менше на 2,9%), ніж за аналогічний період 2010 року. Обсяг доходів від послуг місцевого сільського телефонного зв`язку становив 45,4 млн. грн. (із них населенню – 40 млн. грн.), що на 1,5% менше (для населення - менше на 0,9%), ніж за січень-лютий 2010 року.

Обсяг доходів від послуг міжміського й міжнародного телефонного зв`язку в січні-лютому 2011 року становив 581 млн. грн. (із них 161,3 млн. грн. – від надання послуг населенню). Обсяг доходів у цьому виді зв`язку знизився на 12% (від послуг населенню – падіння на 43,8%) порівняно з аналогічним періодом 2010 року.

П`ятий рядок у галузевому рейтингу займає поштовий зв`язок. Обсяг доходів від послуг поштового зв`язку в січні-лютому 2011 року зріс порівняно з доходом у січні-лютому 2010 року на 8,9% і становив 471,9 млн. грн., із них населенню було надано послуг на суму 91,2 млн. грн. (зростання на 5,1%).

Дохід підприємств галузі зв`язку від послуг передачі та прийому телевізійних і радіопрограм (радіозв`язку) в січні-лютому 2011 року становив 387,5 млн. грн., що на 24,5% перевищило показник за аналогічний період 2010 року, при цьому доходи підприємств від послуг кабельного телебачення становили 293,2 млн. грн. (із них населенню – 289,6 млн. грн.), що на 32,4% більше, ніж за січень-лютий 2010 року.