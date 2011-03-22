У Лівії загинув засновник незалежного інтернет-порталу

У лівійському місті Бенгазі убитий засновник новинного інтернет-порталу "Лівія аль-Хурра ТБ", с повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP.

28-річний Мохаммед аль-Наббус загинув у суботу. Він став жертвою снайпера під час боїв між повстанцями і військами Каддафі на території Бенгазі - фактичної столиці повсталих.

Наббус заснував інтернет-портал "Лівія аль-Хурра ТБ" ("Вільна Лівія") в лютому 2011 року, коли розпочалися протести. Новинний канал Наббуса був єдиним інтернет-порталом, що продовжував працювати в Бенгазі після того, як Каддафі наказав перекрити в Лівії доступ до Мережі.

Для публікації новин і відеоповідомлень про ситуацію в країні засновник інтернет-каналу використовував супутниковий зв`язок. Наббуса вважали основною контактною особою для міжнародних ЗМІ, що висвітлюють ситуацію в Лівії.

Це друга загибель журналіста в Лівії з початку громадянської війни. 12 березня в районі Бенгазі загинув оператор супутникового телеканалу "Аль-Джазіра". Крім того, з п`ятниці, 18 березня, не виходять на зв`язок двоє журналістів Agence France-Presse і фотограф Getty Images.