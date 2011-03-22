У Дніпропетровській області вантажоперевезення виросли на 8%

У Дніпропетровській області за січень-лютий 2011 р. об'єм вантажоперевезень виріс до січня-лютого 2010 р. на 8% - до 16 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні статистики в області.

Вантажообіг за вказаний період збільшився на 17,1% і склав понад 6 млрд. т/км.

Залізничним транспортом за 2 місяці доставлено 14,5 млн. тонн вантажів, що на 7,5% більше, ніж за аналогічний період 2010 р.

При цьому вантажообіг виріс на 18,1% - до 5,72 млрд. т/км.

Юридичні і фізичні особи-підприємці, які працюють на ринку автомобільного транспорту, на комерційній основі перевезено 1,52 млн. тонн вантажів, що на 14,4% більше від показника за січень-лютий 2010 р. Об'єм вантажообігу збільшився на 1,5% - до 284, 3 млн. т/км.

Авіаційний транспорт регіону скоротив до січня-лютого 2010 р. об'єми перевезень на 10,4% - до 0,6 тис. тонн вантажів. При цьому, через збільшення середньої відстані перевезення 1 т вантажів, вантажообіг авіації збільшився у 1,6 разу і склав 3,6 млн. т/км.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпропетровській області за 2010 р. об'єм вантажоперевезень виріс порівняно з 2009 р. на 15,5% - до 101,409 млн. тонн.