Кілька японських автовиробників продовжили термін призупинення конвейєрів

Декілька найбільших японських автовиробників вирішили продовжити термін призупинення робіт на своїх заводах через руйнівний землетрус і цунамі, передає РІА Новини" з посиланням на японський телеканал NHK.

Спочатку передбачали, що виробничий процес на заводах провідних виробників автомобільної продукції в Японії поновиться у середу, 23 березня, проте у вівторок стало відомо, що багато компаній продовжили термін призупинення робіт.

Так компанія Toyota планує запустити заводи лише 26 березня. Компанія Honda продовжила термін заморожування виробництва, попередньо, до 27 березня. За даними телеканалу, виробничий процес на заводах компанії Nissan може поновитися 24 березня.

Після руйнівного землетрусу, події 11 березня на північному сході Японії, а також подальших відключень електрики для економії електроенергії японські автовиробники оголосили про призупинення робіт на своїх заводах.

Так, Toyota призупинила виробництво на усіх заводах в країні, що складає приблизно 45% від обсягу світового виробництва компанії. Призупинення діяльності може спричинити, за оцінками експертів, скорочення виробництва приблизно на 40 тисяч автомобілів. Компанія Nissan також через руйнування закрила свої заводи в Японії. Крім того, компанія повідомила про можливість затримок з постачаннями у США моделей Infiniti, Nissan GTR і 370Z. Закритими також були заводи Subaru, Honda, Suzuki, Mazda і Mitsubishi.

За оцінками експертів дослідницької організації IHS Automotive, перебої у виробничому процесі в Японії, яка є провідним експортером комплектуючих, вплинуть на логістичні ланцюжки у всьому світі. Так брак запасних частин може в найближчому майбутньому стати проблемою в інших країнах і регіонах світу - у США, Європі, Південній Америці, позначившись на діяльності світових автовиробників, вважає IHS Automotive.

Землетрус магнітудою 9,0 стався у Японії 11 березня, він викликав цунамі заввишки більше десяти метрів. За останніми даними, число загиблих і зниклих безвісти у результаті стихійного лиха наближається до 22 тисяч осіб. В останні дні на сході Японії відбуваються серії афтершоків - майже щодня тут фіксують не менше 20 землетрусів магнітудою більше 5,0.