У Дніпропетровській області пасажироперевезення скоротилися на 7,7%

У Дніпропетровській області за 2 місяці 2011 р. об'єм пасажирських перевезень скоротився щодо 2 місяців 2010 р. на 7,7% - до 90,3 млн. осіб.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні статистики в області.

Загальний пасажирообіг за вказаний період склав 1,4 млрд. пас./км, що на 4,8% менше, ніж у січні-лютому 2010 р.

Залізничним транспортом регіону перевезено 5,7 млн. пасажирів, що на 1,2% більше від показника за січень-лютий 2010 р. Пасажирообіг виріс на 4,4% і склав 431,6 млн. пас./км.

Автомобільним транспортом, з урахуванням об'ємів, виконаних фізичними особами - підприємцями, перевезено 51,25 млн. пасажирів, що на 17,5% менше, ніж за підсумками січня-лютого 2010 р. Пасажирообіг скоротився на 12% - до 686,4 млн. пас./км.

Авіаційним транспортом регіону у січні-лютому перевезено 80,4 тис. пасажирів - на 3,7% більше, ніж за підсумками аналогічного періоду 2010 р.

Авіапасажирообіг скоротився на 22,8% і склав 54,6 млн. пас./км.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпропетровській області за 2010 р. об'єм пасажирських перевезень скоротився щодо 2009 р. на 6,4% - до 594 млн. осіб.