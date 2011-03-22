Сьогодні з Японії до України прибудуть ще 53 евакуйованих українців

Сьогодні орієнтовно опівночі до міжнародного аеропорту «Бориспіль» прибуде другий літак, який евакуює з Японії громадян України, які виявили бажання повернутися на батьківщину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Олександр ДИКУСАРОВ.

За його словами, о 9.50 за київським часом літак вилетів з Токіо. Він здійснить технічну посадку в Красноярську для дозаправки. На борту літака перебуває 53 громадянина України, 4 громадянина Білорусі та 9 громадян Молдови.

О.ДИКУСАРОВ зазначив, що українськими дипломатами надається максимального сприяння українським громадянам для їх повернення в Україну. «Водночас, ми можемо констатувати, що ажіотажу серед громадян України в Японії немає», - додав він.

О.ДИКУСАРОВ нагадав, що Україна організувала вже два безкоштовні рейси, якими могли скористатися українці.