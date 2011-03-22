До України прибув перший з п`яти закуплених рятувальних катерів – легкий катер (проект Boomeranger C-1100 SAR RIB).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури України.

Згідно з повідомленням, сьогодні триває процедура його реєстрації. Планується, що він розпочне чергування цією весни.

Згідно з програмою оновлення рятувального флоту, цього року до України прибудуть п`ять швидкісних рятувальних катерів – два важкі катери (проект Patrol 150) і три легкі (проект Boomeranger C-1100 SAR RIB).

Як пояснили у прес-службі, очікується, що решта чотирьох катерів прибуде до України протягом трьох-шести місяців. Після реєстрації їх планується розподілити у зоні відповідальності України (попередньо Керч, Іллічівськ, Маріуполь, Севастополь, Одеса).

У прес-службі також відзначили, що після завершення ремонту, проведення ходових випробувань і дообладнання в Севастополі розпочало чергування багатофункціональне рятувальне судно «Светломор-4».

Судно можна використовувати для порятунку людей на морі, також воно може виконувати функції штабного судна у разі залучення до рятувальних операцій кількох суден. Обладнання дає можливість судну «Светломор-4» оперативно реагувати на сигнали небезпеки і бути задіяним у рятувальних операціях як протипожежне і природоохоронне судно. Капітальний ремонт судна завершено у 2010 році.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2010 р. Міністерство транспорту і зв`язку України затвердило програму оновлення рятувального флоту.

Серед суден, які будуть закуплені, два важкі аварійно-рятувальні катери і три легкі аварійно-рятувальні катери. Відповідний контракт було підписано наприкінці липня з ДП «Дельта-лоцман».

Крім того, планується придбати вертоліт морського базування для пошуку і рятування на морі і криголамний рятувальний комплекс для Азовського моря і Керченської протоки з можливістю базування вертольота.

Головним підрядчиком замовлення є суднобудівна компанія Baltic Workboats AS (Естонія), яка виготовить п`ять швидкісних аварійно-рятувальних катерів.

Програма оновлення аварійно-рятувального флоту України передбачає фінансування, спорудження і введення їх в експлуатацію протягом 2011 року для покриття всієї зони відповідальності України.