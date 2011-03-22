У Лівії зазнав катастрофи літак американських ВПС

На території Лівії зазнав катастрофи літак американських Військово-повітряних сил F-15E Eagle.

Про це повідомив речник Африканського командування Збройних сил США Кеннет ФІДЛЕР, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Він зазначив, що поки немає інформації про причини катастрофи літака, зокрема, чи був він збитий.

За даними американських військових, обидва пілоти успішно катапультувалися з літака.