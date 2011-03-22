Транспортну розв’язку на перетині Дружби Народів та Наддніпрянського шосе реконструюють

У Києві до 2012 року реконструюють транспортну розв’язку на перетині бульвару Дружби Народів та Наддніпрянського шосе.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, підписане відповідне розпорядження Київської міської державної адміністрації.

Згідно з документом, у 2011-2012 роках буде розроблено проектно-кошторисну документацію, а також проведено реконструкцію транспортної розв’язки у Печерському районі столиці.

Комунальному підприємству «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» доручено визначити генеральні проектну та підрядну організації на виконання робіт, а також розробити і затвердити усю необхідну дозвільну документацію на проведення реконструкції.

Нагадаємо, в рамках підготовки Києва до проведення чемпіонату Європи з футболу, у 2011 році заплановано здійснити капітальний ремонт бульвару Лесі Українки та вулиці Червоноармійської. Крім того, до міської програми Євро-2012 внесені ще декілька стратегічно важливих транспортних об’єктів: будівництво транспортних розв’язок біля ст. м. «Дніпро» та в межах просп. Науки і Столичного шосе, продовження Залізничного шосе до вул. Любченка з виходом на вул. Боженка та продовження будівництва Подільського мостового переходу з відповідним заїздом на нього з просп. Ватутіна.