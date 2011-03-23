Південна залізниця (ПЗ) призначила додаткові поїзди на 23, 29 і 30 квітня.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПЗ.

Згідно з повідомленням, на 23, 29 і 30 квітня призначено поїзд № 175 Харків-Сімферополь (відправленням із Харкова о 6:10, прибуттям до Сімферополя о 13:46), на 29 квітня призначено поїзд № 545 Харків-Севастополь (відправленням із Харкова о 16:57, прибуттям до Севастополя о 4:20).