Головавтотрансінспекція в другому кварталі перевірить понад 450 перевізників

Головна державна інспекція на автомобільному транспорті має намір у другому кварталі ц.р. перевірити понад 450 фізосіб, приватних підприємців і товариств різної форми власності, що здійснюють перевезення пасажирів на автомобільному транспорті.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства інфраструктури.

Згідно із затвердженим планом перевірок суб`єктів господарювання, в другому кварталі ц.р. територіальні управління інспекції проконтролюють діяльність окремих перевізників у всіх областях держави, Криму, Києві та Севастополі.

Як пояснили в прес-службі, така робота здійснюється для контролю над діяльністю перевізників із метою виведення з ринку нелегальних перевізників. За результатами рейдів перевізників-порушників притягатимуть до відповідальності.