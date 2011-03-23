На ПЗ за тиждень попереджено 24 випадки крадіжок майна

Працівники відомчої воєнізованої охорони Придніпровської залізниці разом з транспортною міліцією минулого тижня попередили 24 випадки крадіжок вантажів та майна на 21 тис. 336 грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства інфраструктури.

Згідно з повідомленням, за підозрою в скоєнні злочину затримано 18 осіб.

Зокрема, 16 березня під час проведення оперативно-профілактичних заходів на станції Обвідна оперативна група стрілецької команди Дніпропетровськ затримала безробітного громадянина, який намагався вкрасти з вагона головну магістральну частину. Зловмисник був відправлений у лінійне відділення міліції на станції Дніпропетровськ. Сума попереджених збитків сягнула 1000 грн.

У той же день на станції Острякова оперативна група стрілецької команди Сімферополь спільно з міліцією попередили крадіжку 20 метрів біметалічного проводу на суму 400 грн. Затриманий безробітний громадянин разом з украденим майном переданий до лінійного відділу міліції на станції Сімферополь.

Крім того, 19 березня оперативна група стрілецької команди Запоріжжя-1 на станції Янцев попередила крадіжку 5340 кг кукурудзи на суму 12 816 грн. У прес-службі відзначили, що зловмисників, які намагалися вкрасти кукурудзу з зерновоза, затримати не вдалося.