РЗ призначила 6 додаткових потягів на травневі свята в сполученні з Україною

Москва. ВАТ «Федеральна пасажирська компанія» (дочірнє товариство ВАТ «РЖД») призначила 6 додаткових потягів далекого слідування на період травневих свят (з 29 квітня по 9 травня 2011 року) в сполученні з Україною.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі РЖД.

«У повідомленні з Україною призначено 6 додаткових потягів на 6 рейсів», - зазначили в прес-службі.

Також у сполученні з Білорусією призначено 11 додаткових потягів на 15 рейсів.

У внутрішньому сполученні призначено 108 додаткових потягів, які здійснять 210 рейсів. З них, зокрема, в сполученні з Москвою призначено 94 потяги на 184 рейси.

Фахівцями компанії прогнозується пік перевезень на 29 квітня, 6 і 9 травня.