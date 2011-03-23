Євросоюз знову розширив санкції проти Лівії

Брюсель. Європейський Союз знову розширив санкції проти Лівії відповідно до резолюції Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй.

Про це повідомляє прес-служба Ради ЄС.

Згідно з повідомленням, ЄС, зокрема, схвалив зону, закриту для польотів над територією Лівії, а також заборонив лівійським літакам здійснювати польоти у повітряному просторі ЄС.

Крім того, польоти у повітряному просторі ЄС можуть бути заборонені для усіх літаків, підозрюваних у транспортуванні в Лівію заборонених товарів, у тому числі, зброї.

Рада Євросоюзу також розширила список осіб, на яких поширюється заборона на в'їзд до ЄС, і активи яких в європейських країнах будуть заморожені. У список додатково включено ряд компаній, зокрема, Національна нафтова корпорація.

Нові санкції були схвалені шляхом письмового погодження.

Як повідомляв УНІАН, ЄС уже двічі приймав рішення про введення санкцій проти Лівії - 28 лютого і 10 березня цього року.