Донецька залізниця залучить у банків 1,089 млрд. грн. для перекредитування

Донецька залізниця (ДЗ) відібрала ряд банків для залучення кредитних коштів на загальну суму 1,089 млрд. грн. з метою перекредитування діючих кредитних договорів.

Про це йдеться в конкурсній документації, переданій Донецькою залізницею УНІАН.

Зокрема, ДЗ має намір залучити терміном на 1 рік в «Укрсиббанку» 250 млн. грн. (загальна вартість договорів – 281,5 млн. грн.), у «Райффайзен Банку Аваль» – 200 млн. грн. (вартість – 230,294 млн. грн.), в «Укрсоцбанку» – 14 млн. грн. (вартість – 16,458 млн. грн.).

Крім того, терміном на 3 роки планується залучити кошти у Європейського промислового банку на суму 50 млн. грн. (вартість – 62,164 млн. грн.), у ПУМБа – 210 млн. грн. (вартість – 277,200 млн. грн.), у «ВТБ Банку» – 264,129 млн. грн. (вартість – 398,835 млн. грн.), у «Райффайзен Банку Аваль» – 100 млн. грн. (вартість – 148,777 млн. грн.).

Всі пропозиції банків акцептовані 18 березня 2011 року. Відповідні договори планується підписати до 17 квітня 2011 року.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту України. Донецька магістраль пролягає територією Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської і Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км. (близько 13% загальної довжини залізниць України).