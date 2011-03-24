АМК перевіряє обґрунтованість підвищення вартості проїзду на маршруті Бориспіль - Київ
09:50, 24 березня 2011Транспорт/Звя'зок
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Антимонопольний комітет України (АМК) перевіряє обґрунтованість підвищення тарифів на проїзд за маршрутом Бориспіль - Київ.
Як зазначається у переданому УНІАН повідомленні комітету, про проведення даного розслідування повідомив перший заступник голови АМК Юрій КРАВЧЕНКО в ефірі «5 каналу».
Розслідування проводиться на підставі відповідного звернення громадянина України. Як наголошується в його зверненні, з 21 березня ц.р. вартість проїзду в маршрутках від Борисполя до Києва підвищилася вдвічі.
Київському обласному відділенню АМК доручено перевірити діяльність перевізників цього маршруту щодо дотримання вимог конкуренційного законодавства.
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