АМК перевіряє обґрунтованість підвищення вартості проїзду на маршруті Бориспіль - Київ

Антимонопольний комітет України (АМК) перевіряє обґрунтованість підвищення тарифів на проїзд за маршрутом Бориспіль - Київ.

Як зазначається у переданому УНІАН повідомленні комітету, про проведення даного розслідування повідомив перший заступник голови АМК Юрій КРАВЧЕНКО в ефірі «5 каналу».

Розслідування проводиться на підставі відповідного звернення громадянина України. Як наголошується в його зверненні, з 21 березня ц.р. вартість проїзду в маршрутках від Борисполя до Києва підвищилася вдвічі.

Київському обласному відділенню АМК доручено перевірити діяльність перевізників цього маршруту щодо дотримання вимог конкуренційного законодавства.