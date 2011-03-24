У Хмельницькій області 26% доріг непридатні для експлуатації
11:04, 24 березня 2011Транспорт/Звя'зок
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У Хмельницькій області 26% доріг, а це близько 2 тис. км., непридатні для експлуатації.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Хмельницької облдержадміністрації Василь ЯДУХА під час наради з працівниками облавтодору.
"Я переконаний, що керівництво "Укравтодору" зрозуміє наші проблеми. Ми просимо, щоб через Євро-2012 не втратити дороги Хмельницької області. Минулого року на дорогу загальнодержавного значення М-12 жодної гривні не виділено. Сьогодні у більшості випадків вже не йде мова про ямковий ремонт, але про нове будівництво", - сказав він.
При цьому В. ЯДУХА зазначив, що минулого року обласна ДАІ перерахувала до державного бюджету 36 млн. грн. транспортного збору.
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