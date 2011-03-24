Суд відхилив апеляційний позов «Київстару» до Vega

Апеляційний господарський суд Києва 22 березня 2011 року прийняв постанову, згідно з якою рішення Господарського суду Києва у справі №21/97 про укладення договору про взаємноз'єднання мереж "Київстару" і компанії "Укомлайн", що входить до телекомунікаційної групи Vega на умовах, запропонованих Vega, залишено без зміни, а апеляційна скарга "Київстару" - без задоволення.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Раніше, 29 грудня 2010 року, Господарський суд Києва в повному обсязі задовольнив позовну заяву "Укомлайну" і зобов'язав "Київстар" укласти договір про взаємноз'єднання телекомунікаційних мереж на умовах, запропонованих "Укомлайном". Предметом позовних вимог компанії "Укомлайн" був розмір розрахункових такс за доступ на мережу "Укомлайн" з мережі "Київстар" і з мережі "Укомлайн" на мережу "Київстар" в період з червня 2010 року по 31 грудня 2011 року.

Переговорний процес між Vega і "Київстар" щодо вартості інтерконнекту тривав упродовж усього 2010 р. Для забезпечення повноцінного і якісного надання послуг кінцевому споживачеві і збереження існуючого взаємноз'єднання мереж з обопільної згоди дія договору між компаніями подовжувалася на один календарний місяць. Щомісячне продовження старого договору і фінансових умов повинне було діяти до тих пір, поки не буде досягнуто домовленості, яка влаштовує обидві сторони.

31 травня 2010 р. збігли терміни чинного до цього моменту договору про взаємноз'єднання мереж між компаніями, і компанія "Київстар" відмовилася його подовжувати на таких умовах. Переговорний процесс, у якому брала участь і Національна комісія з питань регулювання зв'язку, не приніс результатів.

Тому 8 жовтня 2010 р. компанія "Укомлайн" була вимушена звернутися до господарського суду Києва з вимогою зобов'язати "Київстар" укласти договір про взаємноз'єднання мереж на умовах, пропонованих Vega.

У свою чергу компанія "Київстар" подала декілька позовних заяв до компанії "Укомлайн": зустрічний позов з вимогою укласти договір про взаємноз'єднання мереж на своїх умовах, а також позов про відшкодування майнового збитку на суму 9 668 054,13 грн.

Господарський суд Києва своєю ухвалою від 18 листопада 2010 р. зупинив провадження у справі №21/100 за позовом "Київстару" до компанії "Укомлайн" про відшкодування майнового збитку. Компанії "Київстар" також було відмовлено в задоволенні клопотання про забезпечення вказаного позову шляхом арешту грошових сум, що знаходяться на розрахункових рахунках "Укомлайну". Керуючись ст. 79 ЦПК України суд зупинив провадження у справі №21/100 до розгляду справи №21/97 про вирішення переддоговірної суперечки між компаніями.

Довідка УНІАН. Телекомунікаційна група Vega - провідний недержавний оператор українського ринку фіксованого зв'язку, який входить в телекомунікаційний напрям групи СКМ. Vega займає лідируючі позиції на ринку України в сегменті надання послуг фіксованого телефонного зв'язку, широкосмугового доступу в Інтернет і передачі даних. Vega з'явилася на ринку телекомунікацій України у результаті об'єднання найбільших телекомунікаційних груп України - "Фарлеп" і "Оптима Телеком", а також компаній "Укомлайн", "ЦСС", IP Telecom, "Матриця", "Вілком" та ін. На сьогодні об'єднаний оператор є присутнім у 47 населених пунктах 20 областей України. Повний спектр послуг Vega надає в 38 населених пунктах України. Оперативний менеджмент телекомунікаційної групи Vega здійснює компанія ВАТ "Фарлеп-Інвест".

Об'єднаний "Київстар" (бізнес-одиниця "Україна" VimpelCom Ltd.) - мультисервісний оператор, який впроваджує універсальні рішення для організації повнозв'язних комунікаційних мереж будь-якого масштабу, з урахуванням поточних і майбутніх потреб клієнтів. До складу бізнес-одиниці "Україна" VimpelCom Ltd. входять два українські телекомунікаційні оператори - "Київстар" і "Beeline-Україна" (ЗАТ "Українські радіосистеми" і ТОВ "Голден телеком"). Об'єднана база мобільних клієнтів складає близько 25 млн. осіб.

Послуги фіксованого зв'язку об'єднаної компанії надають на базі номерного діапазону загальною місткістю понад 310 тисяч номерів і технічних засобів ТОВ "Голден телеком". Розширення мережі фіксованого зв'язку здійснюється з використанням устаткування нового покоління - програмних комутаторів 4-го класу за технологією VoIP.