Реконструкцію терміналу в Сімферопольському аеропорту планують завершити до червня

Реконструкцію терміналу прибуття в Сімферопольському аеропорту планують завершити до червня поточного року.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН заступник голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим - міністр курортів і туризму АРК Георгій ПСАРЬОВ.

За його словами, цього сезону планують ввести ряд нових авіарейсів у Крим. Зокрема з липня планується відкрити лоукост-авіарейс російської компанії "Авіанова" між Москвою і Кримом, мінімальна вартість квитка складе 15 дол.

Також досягнуто домовленості з німецькою компанією, яка здійснюватиме рейс Франкфурт - Сімферополь. Крім того, у цьому курортному сезоні планують організувати авіарейси з Мінська, Санкт-Петербурга, Самари, Новосибірська, а також з Польщі, Австрії і Туреччини.

За даними міністра курортів і туризму Криму, влітку поточного року планують запустити чартерний потяг Москва – Євпаторія, який перебуватиме у дорозі менше на 6 годин.

Г. ПСАРЬОВ зазначив, що до початку курортного сезону у будівництво і реконструкцію доріг державного і місцевого значення вкладено 0,5 млрд. грн. зі стабілізаційного фонду. Також оновлений тролейбусний парк - закуплено 61 тролейбус, 30 з яких - для гірських трас.