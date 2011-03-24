Львівська залізниця з 1 квітня відміняє курсування «зимових» поїздів між Ворохтою та Івано-Франківськом
14:08, 24 березня 2011Транспорт/Звя'зок
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З 1 квітня Львівська залізниця відміняє курсування прискорених пасажирських потягів підвищеного комфорту № 840/841 Івано-Франківськ - Ворохта та № 842/843 Ворохта - Івано-Франківськ, , які працювали для зручної доставки пасажирів на гірськолижні курорти Карпат.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської залізниці.
Нагадаємо, вказані потяги курсували з 25 грудня 2010 року.
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