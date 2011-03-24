Львівська залізниця з 1 квітня відміняє курсування «зимових» поїздів між Ворохтою та Івано-Франківськом

З 1 квітня Львівська залізниця відміняє курсування прискорених пасажирських потягів підвищеного комфорту № 840/841 Івано-Франківськ - Ворохта та № 842/843 Ворохта - Івано-Франківськ, , які працювали для зручної доставки пасажирів на гірськолижні курорти Карпат.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської залізниці.

Нагадаємо, вказані потяги курсували з 25 грудня 2010 року.