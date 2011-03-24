ПЗЗ внесла зміни до розкладу приміських поїздів з 4 до 20 квітня

Південно-західна залізниця (ПЗЗ) з 4 до 20 квітня змінює маршрут електропоїздів і відміняє курсування деяких електропоїздів приміського сполучення.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі залізниці.

Зокрема, ПЗЗ звертає увагу пасажирів на те, що у зв'язку з впровадженням "технічних вікон" на ділянках Гребінка - Київ, Київ - Фастів - Казатин - Жмеринка - Гречани - Волочиськ з 4 по 20 квітня відміняється курсування електропоїздів: № 6036 Фастів - Київ, № 6026 Фастів - Київ, № 6015 Київ - Фастів і № 6027 Київ - Фастів.

З 9 по 14 квітня відміняється курсування електропоїзда № 6028 Фастів - Київ, з 9 по 20 квітня відміняється курсування електропоїзда підвищеного комфорту № 827/828 Київ - Жмеринка - Київ.

Також на цих ділянках відбудуться зміни у розкладі руху електропоїздів приміського сполучення: 4 і 5 квітня електропоїзд № 6007 Київ - Фастів слідуватиме до ст. Мотовилівка; з 4 по 8 квітня э/п № 6030/6039 Фастів - Київ-Півн - Фастів слідуватиме за маршрутом Фастів - Київ-пас. - Фастів; э/п № 6912/6921 Київ-Півн - Ніжин - Київ-Півн курсуватиме маршрутом Борщагівка - Ніжин - Борщагівка.

З 4 по 14 квітня електропоїзд № 6021/6042 Київ - Фастів - Київ курсуватиме маршрутом Київ - Мотовилівка - Київ. З 4 по 20 квітня е/п № 6013 Київ-Півн - Фастів курсуватиме зі ст. Київ-пас. до ст. Фастів, е/п № 6820 Київ-Півн - Яготин - зі ст. Борщагівка-Тех. до ст. Гребінка; е/п № 6822 Борщагівка-Тех. - Гребінка - зі ст. Київ-Півн до ст. Яготин; е/п № 6817 Яготин - Київ-Півн - зі ст. Борщагівка-Тех.

Південно-західна залізниця закликає пасажирів стежити за змінами у розкладі руху потягів приміського сполучення.