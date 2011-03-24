Донецька залізниця призначила два додаткових поїзди свят

Станом на 24 березня 2011 року Донецька залізниця призначила два додаткових поїзди у зв`язку зі збільшенням пасажиропотоку з наближенням великодніх і травневих свят.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДЗ, ці поїзди курсуватимуть на традиційно популярних у святкові дні столичних напрямках.

Поїзд № 524/523 Луганськ – Київ відправлятиметься з Луганська 21, 25, 28 квітня і 5, 9 травня о 18:19, прибуття до столиці – в 12:27 наступного дня, відправлення з Києва – 22, 26, 29 квітня і 6, 10 травня о 23:46, прибуття до Луганська – о 18:26 наступного дня.

Поїзд № 577/576 Донецьк – Київ відправлятиметься з Донецька 21, 25, 28 квітня о 15:50, прибуття до столиці – о 5:44, відправлення з Києва – 22, 26, 29 квітня о 15:05, прибуття до Донецька – о 5:04 наступного дня.

Як повідомляє ДЗ, окрім цього, сьогодні розглядається питання про призначення додаткового поїзда сполученням Дебальцеве – Сімферополь.

Також із метою покращення якості обслуговування пасажирів і розширення спектру послуг із 25 березня до складу поїзда № 119/120 сполученням Донецьк – Київ буде включено вагон-автомобілевоз відправленням із Донецька щоп`ятниці та щонеділі, відправленням із Києва щосуботи та щопонеділка.

Донецька залізниця аналізуватиме пасажиропотік і призначатиме додаткові поїзди, а також включатиме причіпні додаткові вагони в існуючі графікові поїзди по мірі необхідності, зазначається в повідомленні.