Придніпровська залізниця у 2011 році капітально відремонтує 170 км колій

Придніпровська залізниця в 2011 р. капітально відремонтує 170 км колій.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Придніпровської залізниці.

Також у п. р. планують виконати середній ремонт 110 км колії та комплексно-оздоровчий ремонт 208 км. На дорозі замінять 102 комплекти стрілочних переводів та відремонтують 64.

Сьогодні Придніпровська залізниця практично готова до початку сезонних відновлювальних робіт.

На підготовку і ремонт спеціальної техніки використано 3,4 млн. грн. Основні ремонтні роботи в 2011 р. заплановані на напрямках П`ятихатки-Чаплине та Лозова-Сімферополь.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізничних доріг України. Експлуатаційна мережу дороги перевищує 3200 км, що складає близько 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця щорічно перевозить понад 227 млн. тонн вантажів і 90 млн. пасажирів.

До складу магістралі входять 4 дирекції залізничних перевезень (Дніпропетровська, Криворізька, Запорізька та Кримська).