Ринок медіа-реклами в Україні зросте на 30% - Carat

Незалежне медійне агентство Carat (Великобританія) оновило свій прогноз розвитку рекламного ринку. Згідно з дослідженням, в 2011 році загальносвітовий рекламний ринок зросте на 5,7%. Зростання ринку в 2012 році, за прогнозами, складе 6,2%. Про це йдеться в прес-релізі AITI / Carat (представляє інтереси Carat в Україні), переданому агентству УНІАН.

Основними драйверами такого зростання аналітики агентства називають футбольний чемпіонат Євро-2012, проведення Олімпійських Ігор у Лондоні, а також президентські вибори в США.

Зокрема, за даними дослідження, найбільше зростання продемонструють сегменти телебачення та інтернет-реклами з прогнозом 6,7% і 13,6% в 2011 р., а також 6,5% і 14,5% в 2012 р. Дані по інших медіа залишаться без істотних змін.

Варто зазначити, що Carat поліпшив свій прогноз розвитку ринку, зроблений у серпні минулого року. «Світова рекламна індустрія може дивитися в майбутнє з упевненістю», - зазначають у Carat.

У AITI / Carat оцінюють розвиток вітчизняного рекламного медіа ринку з великим оптимізмом.

«В Україні ми очікуємо, що ринок медіа реклами в 2011 році зросте приблизно на 30%. При цьому, враховуючи інтерес рекламодавців та ЗМІ до Чемпіонату Європи з футболу, наступного року приріст ринку може скласти не менше 40%», - зазначила керуючий директор медійного агентства повного циклу AITI / Carat Марина МАЗАРСЬКА.

«Ясно, що темпи розвитку в різних сегментах будуть серйозно відрізнятися. Краще й швидше у нас в країні розвивається інтернет. І це буде тривати до тих пір, поки це медіа займе частку в 12% -15%, як це вже відбулося на ключових ранках », - говорить директор агентства.

Водночас, за словами М.МАЗАРСЬКОЇ, у зв`язку з початком роботи в 2011 році відразу з декількома великими клієнтами, AITI / Carat зростає набагато швидше українського ринку, практично подвоївши свої оберти.

Довідка УНІАН. AITI / Carat - медійне агентство повного циклу. Засноване в 1992 році. C 2003 - офіційний партнер міжнародного рекламного агентства Carat в Україні. Серед клієнтів агентства: Coca-Cola, Nokia, Stada / Ніжфарм, Сільпо, АВК, Pernod Ricard, Концерн Niko, Adidas / Reebok, SCA, Три Ведмеді, Philips.

AITI / Carat входить до складу комунікаційної групи Aegis Media / GMG. До групи також входять медіа агентство AMM / Vizeum, digital-агентство AdPRO (partner of Isobar), агентство зовнішньої реклами Master AD (partner of Posterscope), в Молдові - AMM Moldova. Всі зазначені агентства займають лідируючі позиції у своїх сегментах ринку.