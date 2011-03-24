Залізниці одержали менш як 13,6% компенсації за перевезення пільговиків

Залізниці України з січня по лютий 2011 року перевезли пасажирів пільгових категорій на суму 74,8 млн. грн., при цьому компенсації одержано менш ніж 13,6% від необхідної суми.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

Зокрема, пільгових перевезень, замовником яких є обласні держадміністрації, виконано на суму 45 млн. грн., одержано компенсації в розмірі близько 10 млн. грн., що становить 22,5%.

За даними відомства, також складною залишається ситуація з фінансуванням за перевезення студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів. Залізниці перевезли студентів на суму 27,2 млн. грн., а компенсації не одержали взагалі. Аналогічна ситуація з фінансуванням склалася з перевезенням дітей віком від 6 до 14 років. Компенсації за їх перевезення у розмірі 2,3 млн. грн. не одержано.

Довідка УНІАН. Згідно з чинним законодавством України залізниці безвідмовно надають пільговий проїзд 26 категоріям громадян: ветеранам війни і праці, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, пенсіонерам за віком, студентам вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації і учням професійно-технічних закладів, дітям віком від 6 до 14 років та іншим. Згідно із Законом України «Про залізничний транспорт» збитки від перевезень окремих категорій громадян на пільгових умовах мають компенсуватися за рахунок державного або місцевого бюджетів залежно від того, яким органом влади ухвалено таке рішення.