«Укрзалізниця» збільшить вантажоперевезення не менш як на 15%

«Укрзалізниця» в 1-му кварталі 2011 р. розраховує збільшити вантажоперевезення не менш як на 15%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив заступник генерального директора державної адміністрації залізничного транспорту Віктор ЧОРНИЙ під час V Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи розвитку транспортних систем в умовах реформування залізничного транспорту: управління, економіка і технології».

«Країна виходить з кризи: у 1-му кварталі ми чекаємо не менш як 15% приріст обсягів вантажоперевезень, зокрема транзит — на близько 25%», - сказав В.ЧОРНИЙ.

Водночас, за його словами, відомство відчуває дефіцит рухомого складу, особливо при організації міжнародних перевезень. Зокрема, це пов`язано з реформуванням залізниць Російської Федерації, в результаті якого інвентарний парк вагонів став приватним, тому його не можуть використовувати залізничні адміністрації інших країн, як раніше. «Зі створенням двох вагонних дочірніх компаній Російських залізниць російський інвентарний парк став приватним, і інші залізничні адміністрації цей парк використовувати не можуть. І ми відчуваємо жорстокий дефіцит при організації міжнародних перевезень вантажів», - сказав заступник гендиректора «Укрзалізниці».

Водночас, за його словами, вагони в Україні будуються. Зокрема, в 2010 р. було вироблено понад 37 тис. вантажних вагонів, що більше, ніж у докризові роки. На 2011 р. заплановано збільшити виробництво ще на 20%.

Як відзначив В.ЧОРНИЙ, ще однією причиною браку вагонів є їх нераціональне використання. За його словами, в зв`язку з цим на сьогодні у складі «Укрзалізниці» створено Центр транспортної логістики. «На наш погляд, ця компанія повинна сприяти операторам в раціональному використанні рухомого складу», - сказав він. Також планується створення підприємства «Український вагон», проте формат його поки що не визначено. Крім того, одним з головних завдань, що стоять перед відомством, є визнання електронного документа митною декларацією, що спростить процес вантажоперевезень.

Як повідомляв УНІАН, обсяги перевезення вантажів залізничним транспортом України в першому кварталі 2010 року збільшилися на 9,8% порівняно з аналогічним періодом 2009 року і становили 95,5 млн. тонн. Зокрема, у внутрішньому повідомленні перевезено 49,7 млн. тонн (більше на 3,5%), імпорт становив 7,6 млн. (більше на 90,8%), експорт – 26,3 млн. (більше на 17,6%), транзит – 11,9 млн. (менше на 6%).