«Укрзалізниця» має намір скоротити різницю в тарифах на перевезення вантажів 1-го і 3-го тарифного класу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив заступник генерального директора державної адміністрації залізничного транспорту Віктор ЧОРНИЙ під час V Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем в умовах реформування залізничного транспорту: управління, економіка і технології».

«На сьогодні ми розробляємо новий Збірник тарифів на вантажоперевезення, яким буде передбачено прописувати норми, що будуть зменшувати цю істотну різницю між тарифами 1-го тарифного класу і 3-го тарифного класу», - сказав він.

Як пояснив він, вантажі 1-го тарифного класу перевозять на межі рентабельності, і їх обсяг постійно зростає, так як, із зрозумілих причин, залізні дороги успішно конкурують з іншими видами транспорту, у той же час високовартісні вантажі йдуть на інші види транспорту.

Нагадаємо, вантажі першого тарифного класу залізниць є низьковартісні: це щебінь, пісок, шлаки, зола та ін.

Як раніше повідомляла «Укрзалізниця», введення в дію нового Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов`язані з нею послуги заплановано на 2012 рік відповідно до Програми економічних реформ в Україні. Документ розробляють спільно з Міністерством транспорту і зв`язку, Мінекономіки, Мінфіном, з залученням галузевої науки і партнерів «Укрзалізниці», операторів рухомого складу, асоціацій, підприємств базових галузей економіки України.

З 1 травня 2009 року за введення в дію нинішнього Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України збільшення тарифів на вантажоперевезення не відбулося. Зміни стосувалися того, що тариф був розбитий на транспортну, інфраструктурну, локомотивну і вагонну складові.