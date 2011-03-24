ДЗ модернізує 85 км колій на Лозівському напрямку

Донецька залізниця розпочала сезон ремонтно-колійних робіт і в цьому році проведе масштабні роботи, модернізувавши 85 км колій на ділянці Лозова - Слов`янськ - Костянтинівна - Ясинувата - Донецьк, де планує ввести прискорений рух пасажирських поїздів до Євро-2012.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької залізниці.

Як нагадують, це напрям входить у транспортний коридор прискореного руху Львів - Київ - Харків - Донецьк. Всього на Лозівському напрямку модернізують 85 км шляхів, іншими видами ремонту буде оздоровлено 73,1 км колій. Крім того, будуть замінені на нові 109 комплектів стрілочних переводів, з них на залізобетонних брусах - 104 комплекти.

Модернізація колій передбачає заміну верхньої будови шляхів (рейок і шпал), глибоке очищення баласту щебенеочисними машинами та ремонт водовідвідних споруд. Оздоровлення залізничних шляхів збільшує надійність усіх технічних пристроїв, включаючи системи автоматики, телемеханіки та зв`язку, сприяє підвищенню інтенсивності пропуску потягів і безпеки руху. На ділянці буде встановлена максимально допустима швидкість руху поїздів до 160 км / ч.

Нагадаємо, з 20 березня у зв`язку з масштабними ремонтно-колійними роботами відбулися зміни маршрутів курсування 16 потягів формування Донецької залізниці в напрямку Львів - Жмеринка - Київ - Полтава - Донецьк через станції Букіно і Артемівськ-2 замість станцій Лозова та Слов`янськ. Дані зміни будуть діяти до введення нового графіка руху - 31 травня 2011 року.