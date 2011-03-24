Мобільним зв'язком в Україні у 2010 році користувалися 82% населення - дослідження

Проникнення мобільного зв`язку за 2010 рік зросло на 2 п.п. і становило 82% населення.

Про це йдеться в дослідженні компанії "GFK Ukraine", результати якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Упродовж 2010 року тривала тенденція до зростання користування мобільним зв`язком серед осіб віком старше 50 років. У четвертому кварталі 2009 року мобільним зв`язком користувалося 77% українців віком 50-59 років і лише 48% віком старше 60 років. За 2010 рік рівень проникнення мобільного зв`язку серед цієї вікової групи зріс на 3-6 п.п. і досяг 80% серед осіб віком 50-59 років і 54% серед групи старше 60 років.

Як результат, середній рівень проникнення мобільного зв`язку в четвертому кварталі 2010 року досяг позначки 82% порівняно з 80% у четвертому кварталі 2009 року.

Минулого року також спостерігалося збільшення середніх витрат на послуги мобільного зв`язку. Наприкінці 2009 року українці витрачали на мобільний зв`язок в середньому 43 грн. на місяць. Упродовж 2010 року середні витрати збільшилися до 45 грн./міс. При цьому частка тих, хто витрачає на мобільний зв`язок менше 30 грн./міс., зменшилася з 16% до 11%, водночас з 18% до 24% зросла група тих, хто витрачає на мобільний зв`язок більш як 50 грн. на місяць. Більше половини українців (51%) витрачає на мобільний зв`язок у межах 30-35 грн. щомісячно.

Одним із ключових драйверів зростання ринку мобільного зв`язку став мобільний Інтернет. В останньому кварталі 2009 року лише 2% українців старше 16 років користувалися Інтернетом через мережу мобільного зв`язку. Впродовж 2010 року кількість таких користувачів зросла майже на 75% і досягла в четвертому кварталі 2010 року 3,5% серед усіх українців старше 16 років. Найбільше користування мобільним Інтернетом характерне для молоді віком 16-19 років, серед яких 14% користуються цим типом доступу, і жителів сіл, для яких цей показник досяг 10%.

Незважаючи на високу маркетингову активність операторів мобільного зв`язку і зміни стратегій операторів, за даними опитування, структура ринку залишається майже без змін — зміни часток ринку впродовж 2010 року не перевищували 1 п.п. Як і раніше, лідером ринку є "Київстар", чия частка разом з Beeline становила в четвертому кварталі 52%. Послугами мобільного зв`язку компанії МТС користується 42% усіх користувачів мобільного зв`язку, третє місце за часткою ринку належить life:), який обрали 15% абонентів мереж мобільного зв`язку в Україні.

Дослідження "GFK Ukraine" спирається на дані опитування населення, які проходили в рамках щомісячного регулярного дослідження ринків фінансових і телекомунікаційних послуг. Загальна вибірка опитування становить 1000 респондентів на місяць. Вибірка є репрезентативною для населення України за статтю, віком, регіоном проживання і розміром населеного пункту. Опитування проводилося методом особистого інтерв`ю.